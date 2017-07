Williams F1-documentaire op 4 augustus in première

Het Williams F1-team is misschien niet zo legendarische als Ferrari of McLaren, maar het heeft een fascinerende geschiedenis. En daar is de BBC ingedoken voor de documentaire die simpelweg Williams heet.

Williams werd in 1977 opgericht als Williams Grand Prix Engineering. Frank Williams en technicus Patrick Head wilden serieuze spelers in de Formule 1 worden en dat lukte ze verbazingwekkend snel. Al in 1980 sleepte Williams de constructeurs- en de rijderstitel (Alan Jones) binnen. In totaal heeft het team zeven keer het Formule 1-rijderskampioenschap gewonnen en negen keer het constructeurskampioenschap.

Ernstig auto-ongeluk

De BBC-documentaire vertelt het Williams-verhaal vanaf het begin tot nu. Daarin komt natuurlijk ook het ernstige auto-ongeluk van Frank Williams voorbij, waarbij hij bijna het leven liet en zijn ruggengraat onherstelbaar beschadigde. Ook komen de jaren negentig uitgebreid aan bod. In die periode domineerde Williams de Formule 1.