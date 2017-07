Kleintje is kunst: Zestigjarige Fiat 500 het museum in

De Fiat 500 krijgt voor zijn zestigste verjaardag het mooist denkbare cadeau, een plaats in de vaste collectie van Museum of Modern Arts (MoMA) in New York. Daarmee krijgt de Italiaanse mini, die Italië mobiel maakte, de ultieme cuturele en artistieke erkenning.

De volkswagen van Fiat schreef geschiedenis tijdens zijn achttien jaar lange carrière. Er werden in totaal zo’n vier miljoen van gemaakt. Het nog geen drie meter lange autootje woog maar 500 kilogram en had daardoor genoeg aan een 18 pk luchtgekoeld tweecilinder motortje om een topsnelheid van 95 kilometer per uur te halen

‘Bambini’ op de achterbank

Maar waar de kleine vele gezinnen mee verleidde, was zijn ruime en praktisch interieur. Voorin kunnen zelfs lange volwassenen terecht en op het achterbankje groeiden heel wat ‘bambini’ op. Martino Stierli van het MoMA is blij en noemt de 500 die hij aan de collectie toevoegt een “everyday masterpiece” en een icoon van de automobielgeschiedenis.

Goed gezelschap in het MoMa

De kleine Italiaanse auto bevindt zich in goed gezelschap, want de MoMA-automobielcollectie is uiterst exclusief en omvat onder andere een Jaguar E-type, een Volkswagen Type 1 (de Kever dus), een Smart, een Willys jeep en een beeldschone Cisitalia. Veel van deze auto ‘leven’ niet meer, maar de 500 leeft als moderne auto voort in vele vormen en edities.

Fiat 500 in Autovisie-garage

Autovisie viert het zestigjarige bestaan van de grote kleine Fiat in stijl, want we hebben vorige week (zie foto’s) een origineel 500tje toegevoegd aan onze garage en rijden daar de komende maanden in rond. Lees alles over onze ervaringen in Autovisie Magazine.