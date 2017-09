Bespaar tijd en geld met ANWB Connected









Of u nou in een nieuwe of een iets oudere auto rijdt, met ANWB Connected bent u klaar voor de toekomst. De slimme service van de ANWB bespaart u niet alleen tijd en geld, maar ook CO2-uitstoot.

ANWB Connected werkt met een connector, een soort intelligente usb-stick, die u zelf eenvoudig op uw auto kunt aansluiten. Het apparaatje staat in contact met uw smartphone en geeft continu waardevolle informatie aan de ANWB Connected-app door. Hiermee kunt u vervolgens op een eenvoudige wijze inzicht krijgen in onder meer de technische staat van uw auto en uw rijgedrag , waarmee u pech onderweg kan voorkomen.

De voordelen van ANWB Connected zijn legio. Doordat de Wegenwacht voertuiginformatie uit de app kan opvragen, is het bijvoorbeeld eenvoudiger om u te helpen als u met problemen langs de kant van de weg staat. Ook laat ANWB Connected u een analyse van uw rijstijl zien, zodat u die kunt aanpassen voor een tot wel 15 procent lager brandstofverbruik (en dus voor een lagere CO2-uitstoot).

Daarbij heeft ANWB Connected een handig ritregistratiesysteem en laat het programma u de locatie van uw auto zien als u hem even niet meer kan terugvinden. Ook geeft het u toegang tot Connected Parkeren, wat al in meer dan 160 steden werkt. Als u parkeert, start u in de ANWB Onderweg-app de parkeertijd. Als u weer wegrijdt, wordt die automatisch gestopt. Zo betaalt u alleen voor de werkelijke tijd en vergeet u nooit meer om zelf de transactie stop te zetten.

Ga voor meer informatie over ANWB Connected naar www.anwb.nl/connected