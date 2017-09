Review Opel Grandland X

Opel komt met een vervanger van de in Nederland jaren geleden al verdwenen Antara. Net als bij zijn voorganger ging Opel een samenwerking aan met een andere autobouwer, na Chevrolet/Daewoo nu Peugeot. Heeft Opel een onderscheidende auto neergezet of is het een kopie van de populaire Peugeot 3008 geworden?

