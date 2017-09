Alfa Romeo Stelvio Q is snelste SUV op de Ring

Twee Ringrecords deze week. Eerder bleek de Porsche 911 GT2 RS de snelste straatlegale auto op de Nordschleife en nu pakt de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio de SUV-titel.

De Stelvio ging rond in een tijd van 7 minuten en 51,7 seconden. Daarmee is hij de Porsche Cayenne Turbo S te snel af. De Duitse mastodont kwam niet verder dan een tijd van 7 minuten en 59,7 seconden. Aan het stuur van de Stelvio zat coureur Fabio Francia, die eerder een recordtijd van 7 minuten en 31 seconden neerzette in de Alfa Romeo Guilia Quadrifoglio.

Twinturbo V6

Beide auto’s hebben min of meer dezelfde aandrijflijn, al heeft de Stelvio vierwielaandrijving. De Stelvio Q en Guilia Q hebben beide een 2,9 liter twinturbo V6 voorin met een vermogen van 510 pk en 600 Nm koppel. Alfa Romeo’s eerste SUV gaat daarmee in ongeveer 4 seconden naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 285 km/h.