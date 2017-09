Het autonieuws van week 38

Wat gebeurde er afgelopen week in autoland? Nou, bijzonder veel. We zetten alle hoogtepunten, belangrijke nieuwtjes en de nieuwste video’s van afgelopen week op een rij.

De nieuwe Volvo XC40

Jaren is er over de komst van de Volvo XC40 gespeculeerd, totdat Volvo zelf vorig jaar een studiemodel presenteerde als voorbode voor de nieuwe productlijn. Deze week trok de Zweedse autobouwer het doek van de XC40.

Dit kost een nieuwe BMW M5

Voor de prijs van een hoekwoning aan de Schoolstraat in Uffelte (161.500 euro) koop je in Nederland ook een nieuwe BMW M5. En daarmee is hij zo’n 15.000 euro duurder geworden dan zijn voorganger.

Volkswagen hangt een prijskaartje aan nieuwe Tiguan Allspace

Benieuwd naar wat een nieuwe Volkswagen Tiguan Allspace moet kosten? We zetten hier alle prijzen op een rij.

Veelbelovend: de nieuwe Suzuki Swift Sport

Tussen al de megaprimeurs op de IAA in Frankfurt zou je bijna de Suzuki Swift Sport vergeten. Deze bescheiden hot hatch heeft 140 pk, maar weegt dan ook slechts 970 kilogram.

Autovisie F1-Quiz: Grand Prix Singapore 2017

Ben jij een echte Formule 1-fan? Test dan hier je kennis over de F1-race van afgelopen weekend: de Grand Prix van Singapore. Succes!

BMW M8 GTE is er vroeg bij

BMW introduceert deze dreigend ogende M8 GTE, maar we hebben de productierijpe 8 Serie nog niet eens gezien, laat staan de straatlegale M8.

Eerste testnotities: Citroën C3 Aircross

De marktintroductie van de Citroën C3 Aircross is aanstaande en dus konden we voor het eerst plaatsnemen achter het stuurwiel van de Franse SUV annex cross-over. Is de C3 Aircross daardoor minder Citroën dan we gewend zijn of heeft hij zijn unieke karakter weten te behouden? Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma zocht het uit.

Toyota introduceert sportief GR-submerk

Toyota gooit zijn haar los (voor zover Toyota haar heeft). Het merk introduceert van al zijn modellen een sportieve GR-variant. Voorlopig alleen in thuisland Japan.

Speciale McLaren 570GT eerst F1 ‘Longtail’

Kijk, dat is nog eens een fijne gelimiteerde editie! McLaren bouwt zes 570GT’s in een wel hele speciale kleurstelling. Die van de unieke McLaren F1 XP GT.

Duik in de prijslijst: Porsche 911 GT3 mét of zónder achterspoiler?

Er is vanaf nu een Porsche 911 GT3 en een 911 GT3 met Touring Package. Die laatste heeft minder spoilers, maar is duurder. Hoe komt dat? Een duik in de prijslijst biedt inzicht.

Volkswagen T-Roc heeft een prijs

Belangrijke prijzen dit, want die Volkswagen T-Roc wordt bijna gegarandeerd een succes. Compacte crossovers (SUV’s eigenlijk) zijn immers niet aan te slepen tegenwoordig.

Er komt een nieuwe Citroën C5, maar geduld is vereist

Er komt een derde generatie van de Citroën C5. Niet binnenkort, je moet even wachten.

Ook een beschaafde Jaguar XE met V8?

Ondanks dat Jaguar met de SV Project 8 aantoont dat een V8-motor prima onder de kap van de XE past, is de autobouwer niet van plan om de motorisering een vaste plek in het programma te geven.

Maserati Levante 350 nu ook voor Europa

Alle exemplaren van de Maserati Levante 350 werden tot op heden aan het einde van de productielijn direct de boot op gereden om in onder andere Azië en Amerika in de verkoop te gaan. De fabrikant zal nu ook auto’s beschikbaar stellen voor de Europese koper.

BMW 8 Serie vervangt 6 Serie

Officieel bestaat de BMW 8 Serie alleen nog als studiemodel, maar de fabrikant heeft er geen geheim van gemaakt dat de luxueuze coupé daadwerkelijk in productie gaat. Volgend jaar moet hij op de markt komen.

Elektrokracht voor volgende Renault Mégane RS?

Het is een dikke week nadat Renault het doek van de Mégane R.S. op de IAA-autoshow in Frankfurt trok, maar over de volgende generatie wordt al gesproken. Weliswaar nog niet heel specifiek. De verwachting van de ingenieurs is dat de nieuwe Mégane R.S. de laatste editie is met louter een verbrandingsmotor als aandrijfbron.