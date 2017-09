Autovisie Kennisquiz: Nepuitlaten in overvloed

Autovisie Kennisquiz: Nepuitlaten in overvloed Ze zien eruit als échte uitlaten, maar als je goed kijkt is het allemaal nep. Heel wat auto’s hebben nepuitlaten. Herken jij ze allemaal? We zetten in deze Autovisie Kennisquiz veertien voorbeelden op een rij. Bij welke auto hoort deze nepuitlaat? Bij welke auto hoort deze nepuitlaat? Bij welke auto hoort deze nepuitlaat? Bij welke auto hoort deze nepuitlaat? Bij welke auto hoort deze nepuitlaat? Bij welke auto hoort deze nepuitlaat? Bij welke auto hoort deze nepuitlaat? Bij welke auto hoort deze nepuitlaat? Bij welke auto hoort deze nepuitlaat? Bij welke auto hoort deze nepuitlaat? Bij welke auto hoort deze nepuitlaat? Bij welke auto hoort deze nepuitlaat? Bij welke auto hoort deze nepuitlaat? Bij welke auto hoort deze nepuitlaat? Helaas, geen voldoende. Maar geen paniek, waag gerust nog een poging en daag ook vooral je vrienden uit. Een mooie voldoende, maar dat kan beter toch? Waag je nog een poging? Daag ook vooral je vrienden uit. Een zeer nette score! Jij kent je uitlaten! Maar heb je beter gescoord dan je vrienden? Daag ze uit via sociale media!

