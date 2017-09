BMW M: ‘Alleen viercilinders met hybrideondersteuning’

De Mercedes-AMG A 45 is een groot succes, maar BMW M volgt niet. Volgens directeur Frank van Meel blijft BMW M inzetten op zescilinder lijnmotoren. Viercilinders komen ooit wel, maar dan met hybrideondersteuning.

“We zijn ontzettend blij met onze zescilinders”, zei Van Meel tegen Australische media, “omdat die motoren voor BMW en BMW M deel uitmaken van het erfgoed. We begonnen met de zescilinder in de M1, dus heeft de krachtbron een lange geschiedenis. De zes-in-lijn is een iconische motor en hij hoort bij ons bedrijf.”

Koppel bij lage toeren

Volgens Van Meel zijn de karakteristieken van een viercilinder turbomotor niet geschikt voor een M-model, vooral als het aankomt op het gebrek aan koppel bij lage toeren. “Elektrificatie zou helpen”, aldus de Nederlander. “Aan de andere kant, een hybridesysteem is wel zwaar, dus dat is nog niet zo heel eenvoudig.”

BMW i

“Het is een dilemma”, gaat Van Meel verder. “Maar we werken momenteel met onze BMW i-collega’s om te kijken hoe het zit met de volgende generatie batterijen op het gebied van onder meer gewicht en kracht. We moeten een keerpunt vinden. Een punt waarop we kunnen zeggen: nu gaat het gebeuren. We zijn daar echter nog niet.”

Hoger wagengewicht

Van Meel vindt dat de huidige elektromotoren nog niet sterk genoeg zijn voor een M-model. “Als je naar de huidige plug-in hybrides kijkt, zie je dat batterijtechniek zo’n 200 tot 300 kilogram aan het wagengewicht toevoegt. De huidige BMW M3/M4 weegt zo’n 1500 kilogram, dus zie je dat de toevoeging van hybridetechniek zo’n auto helemaal uit balans zou brengen.”