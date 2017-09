‘Detroit verliest toppositie in Amerikaanse auto-industrie’

De totale productie van Fiat Chrysler, Ford en General Motors zal dit jaar voor de allereerste keer lager zijn dan de gezamenlijke Noord-Amerikaanse productie van Tesla en autofabrikanten uit Europa en Azië. Dat voorspelde IHS Markit deze week.

Daarmee verliezen de drie fabrikanten uit Detroit hun status als belangrijkste fabrikanten in de Amerikaanse auto-industrie. Naar verwachting bouwen ze dit jaar zo’n 8,6 miljoen voertuigen, aldus IHS Markit. Tesla en alle buitenlandse autobouwers in de Verenigde Staten komen in 2017 waarschijnlijk op 8,7 miljoen uit.

Verschil wordt groter

Volgens IHS Markit gaat het verschil alleen maar groter worden. Tegen 2024 komen Tesla en de Europese en Aziatische fabrikanten tot zo’n 9,8 miljoen voertuigen. Fiat Chrysler, Ford en General Motors zakken dan af tot zo’n 8,1 miljoen exemplaren. De productie van ‘de grote drie’ in Mexico groeit daarbij van 4 miljoen auto’s nu tot 4,5 miljoen auto’s in 2024.

President Trump

President Trump heeft tijdens zijn verkiezingscampagne heftig geageerd tegen autofabrikanten die hun productie overhevelen naar China en vooral naar Mexico. Bovendien heeft hij uitgehaald naar fabrikanten als BMW, Mercedes-Benz en Toyota, waarbij hij even vergat dat ze een aantal van de grootste autofabrieken in de Verenigde Staten bestieren en daarmee veel banen hebben gecreëerd.