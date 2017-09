Dossier: Aantrekkelijke veelvraten voor 6000 euro

Als kleine zelfstandige is een auto van 15 jaar of ouder een aantrekkelijke optie. Je betaalt bijtelling over de handelswaarde en kunt daardoor een luxe wagen uitkiezen. Met deze drie suggesties is het heerlijk ‘kilometers vreten’.

Mercedes-Benz C-Klasse (2000 – 2007)

Van deze generatie van de C-Klasse bestaat er nog aanbod genoeg. Het is een geslaagd model vanwege het geboden comfort en de krachtige uitstraling. Een gebruikte C-Klasse is verrassend betaalbaar, omdat slijtagedelen als remblokken en filters weinig meer kosten dan bij een gemiddelde middenklasser. De handbakken schakelen nauwkeurig, maar met vrij lange slagen. Een automaat past beter bij de aard van de auto. De exemplaren die er al een wereldreis op hebben zitten, laten we lekker staan. Bij een autobedrijf in Den Haag vinden we een zilvergrijze C180 Classic met automaat van 2001. Die is van de eerste eigenaresse, heeft maar 90.000 km gereden en is van binnen en buiten nog in nieuwstaat. En dat voor € 5.950!

Oordeel van de Wegenwacht

Veel van deze Mercedessen hebben een zwaar leven achter de rug en daar komen mankementen van. Gebroken voor- en achterveren bijvoorbeeld. Je merkt het niet, maar het is wel een APK-afkeurpunt. De stengel links van de stuurkolom, waarmee je diverse functies bedient, wil wel eens de geest geven. Een kapot contactslot komt ook voor en de zekering van de startmotor kan zonder aanleiding doorslaan (het vervangen van de zekering volstaat). Let bovendien op roest, vooral rond de wieluitsparingen, onderkanten van deuren en het kofferdekselslot.

Saab 9-3 (2002 – 2012)

Saab is en blijft een liefhebbersmerk. Als occasion is de zakenauto nooit populair geweest en nu het merk een paar jaar van de markt is verdwenen, is de belangstelling alleen maar verder weggezakt. Desondanks is het geen eenvoudige opgave om een mooi exemplaar te vinden. Officiële dealers bestaan niet meer, maar gelukkig kun je terecht bij een handvol specialisten die de auto’s van bumper tot bumper kennen. Ze zijn alleen al een bezoek waard om een inzicht te krijgen wat je voor je budget kunt verwachten. Bij zo’n specialist in het Overijsselse Lochem stuiten we op een vijfdeurs uitvoering van de voorlaatste generatie. Voor € 5.500 koop je daar een keurige 2.0T S Business Edition (2002, 132.000 km).

Oordeel van de Wegenwacht

Als bij dit type Saab één van de vier bobines kapot gaat, moeten ze alle vier worden vervangen; een dure reparatie. Bij de 9-3 zit het contactslot tussen de voorstoelen, zoals dat gebruikelijk is bij de fabrikant. Vuil, bijvoorbeeld sigarettenas, maakt dat de auto niet meer wil starten. Dat kan ook komen door een kapot hoofdrelais. Er bestaat een noodgreep, maar een nieuw relais is de beste oplossing. Storingen van elektronische aard kunnen vaak worden verholpen door een algehele ‘reset’. De Wegenwacht kent de procedure.

Volvo S60 (2000 – 2010)

Volvo is groot geworden met auto’s in dit formaat; hiermee is de reputatie van het merk gevestigd. Namelijk die van onverwoestbare auto’s, waarin je in groot comfort astronomische kilometerstanden kunt bereiken. Bij een exemplaar dat er al enige tonnen op heeft zitten, is inzage in de onderhoudshistorie wel van belang. De fijnst rijdende is een doodnormale 2.4-liter vijfcilinder, goed voor 140 pk. De voorwielaandrijvers met turbo hebben moeite al die trekkracht via de voorwielen op de weg te krijgen. Aan aanbod geen gebrek! Je mag bij het uitkiezen van jouw exemplaar dus wat noten op je zang hebben. Via www.gaspedaal.nl komt er voor € 5.750 een Edition-uitvoering bovendrijven (2001, 123.000 km) bij een autobedrijf in Wijchen.

Oordeel van de Wegenwacht

Elektronica speelt ook Volvo’s parten. Vaak is het een kwestie van vocht en vuil in stekkerverbindingen, met de raarste storingen als gevolg. De Wegenwacht maakt de zaak goed schoon en droog; dat is meestal afdoende. Vastzittende zijruiten zijn ook bekend, daarvoor kent de Wegenwacht een noodgreep. Wanneer de voering van de handrem lostkomt, veroorzaakt dit een schurend geluid bij de achterwielen. Om daar vanaf te komen, zullen die voeringen moeten worden vervangen.

Ons advies

Van dit aanbod is de Mercedes de meest overtuigende auto. Met zo’n uitvoering kun je zakelijk prima voor de dag komen en er nog vele kilometers van genieten!