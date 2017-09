Duik in de prijslijst: Voor een nieuwe Bentley Continental GT koop je ook een…

De prijs van de nieuwe Bentley Continental GT is bekend. Hij is er voor minimaal 271 mille en een beetje. Geld waarvoor je bij diverse andere merken heerlijk kunt shoppen.

Motor vóór- of achterin?

Een Bentley Continental GT met 635 pk W12-motor is natuurlijk een high-end luxueuze coupé. En daar zijn er niet veel van. Vooral exemplaren met de motor voorin zijn schaars. Toch vallen ook bepaalde sportcoupés met een middenmotor in de prijsklasse van de nieuwe Continental GT. We geven een overzicht, waarin we de Rolls-Royce Wraith vanwege zijn vanafprijs van 360.000 euro niet hebben opgenomen.

Aston Martin DB11

We beginnen bij Aston Martin. Dit Britse prestigemerk levert sinds enige tijd de DB11 met V12-motor. Die is er voor prijzen vanaf 275.327 euro en zijn twaalfpitter levert 608 pk en 700 Nm trekkracht. Daarmee accelereert de DB11 V12 in minder dan vier seconden naar 100 km/h. De topsnelheid ligt op 320 km/h. Voor gefortuneerden met een iets kleinere portemonnee is er ook een 4,0-liter biturbo V8-versie met 510 pk en 675 Nm. Die is met een vanafprijs van 246.251 euro flink goedkoper. Dan heb je mooi wat zakgeld voor benzine.

Ferrari of Maserati

De Ferrari Portofino hoort ook in dit overzicht thuis, maar van deze California T-opvolger waren op het moment van schrijven nog geen prijzen bekend. De California T was leverbaar voor prijzen vanaf 229.877 euro. Verwacht een soortgelijke prijs voor de Portofino, die 600 pk vermogen heeft. Van hetzelfde kaliber als een California T of Portofino is de Maserati GranTurismo Sport. Die is er voor 221.583 euro. Voor de sportiever vormgegeven GranTurismo MC betaal je 245.113 euro. Flink wat muntjes voor de Maserati’s, die in dit overzicht relatief underpowered (460 pk) en verouderd zijn, maar wel een voorbeeldige sound produceren.

Mercedes-AMG S63 Coupé 4Matic

585 pk, 900 Nm, een krachtige 5,5-liter biturbo V8, dat kan maar één luxueuze coupé zijn. Juist: de Mercedes-AMG S63 Coupé 4Matic. Met een vanafprijs van 231.286 euro is het absoluut geen koopje, maar de kwaliteit is van Bentley-niveau. Er is ook een S65-versie, met een 630 pk en 1.000 Nm sterke biturbo V12, maar die is met een vanafprijs van 325.454 euro toch echt te duur voor dit overzicht. De S-Klasse Coupé is in dit overzicht de laatste auto met de motor voorin.

Porsche 911 Turbo S Coupé

We schakelen over naar modellen met de motor achter of net voor de achteras. Bijna net zo duur als de Aston Martin DB11 V8 en Ferrari California T is de Porsche 911 Turbo S Coupé. Deze degelijke Duitse sportcoupé is er voor prijzen vanaf 245.800 euro en is veruit de snelste coupé in dit overzicht. Hij heeft 580 pk, sprint met Sport Chrono-pakket in 2,9 tellen naar 100 km/h en haalt een top van 330 km/h.

Huracán of R8?

De Lamborghini Huracán en de Audi R8 V10 Plus Coupé bieden niet zozeer de luxe van de Bentley, maar zitten qua prijs wel in hetzelfde vaarwater. Wat kost zo’n 610 pk sterke Huracán dan? De vanafprijs is 264.793 euro en voor een bedrag van 266.000 euro overhandigt Audi je met liefde de sleutels van een R8 V10 Plus Coupé, ook met 610 pk.