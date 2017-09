Eerste testnotities: Aston Martin DB11 V8

Na de lancering van de DB11 start Aston Martin nu het tweede chapter. Het legendarische merk brengt de gentlemen-coupé met V8-motor uit. Is de V8-versie de betere keuze of past een V12 beter bij het karakter van de grote luxueuze coupé? Jaco Bijlsma geeft het antwoord.

De DB11 V8 maakt gebruik van de 4.0 V8-motor uit de Mercedes-AMG C63s. Het blok zou voor Aston Martin echter debuteren in de opvolger van de Vantage. Maar Aston Martins topman Andy Palmer besloot bij zijn aantrede om de krachtbron eerst in de DB11 te introduceren dan in het volgende compleet nieuwe model.

