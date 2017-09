Opties

Daar houdt de keuzestress niet bij op. Hoe ga je de auto verder aankleden? Jaguar biedt optioneel een glazen dak aan. Het panoramadak kan echter niet geopend worden. Als alternatief is er een in zwart gespoten dak. Om de auto te beschermen tegen de zon of uitwerpselen van vogels, voorziet Jaguar in een autopyjama met Project 8-opschrift. Desgewenst zet de autobouwer de SVO Project 8 op 20 inch gesmede wielen in Satin Technical Grey-afwerking met ‘Project 8’-opschriften. Voor het interieur levert Jaguar racestoelen van carbon fibre met harness-gordels. De achterbank kan desgewenst achterwege worden gelaten, waarna Jaguar een rolbeugel plaatst. Voor wie geregeld op het circuit rijdt, biedt Jaguar een app aan die rondetijden etcetera registreert. Een brandblusser is af-fabriek te bestellen. Tot slot kun je ervoor kiezen om de XE-aanduiding niet op de koets te hebben.

Specificaties

De Jaguar XE SVO Project 8 is de bruutste sedan die de Engelsen ooit hebben gemaakt. Hij wijkt optisch voor 75% af van de reguliere XE. Zo is de achterste spoorbreedte met 73 mm en de voorste ‘track’ met 24 mm vergroot, is de motorkap vervangen door een 3 kg lichter exemplaar van carbon fibre, monteert Jaguar carbon keramische remschijven (400 mm doorsnee vóór en 396 mm achter), staat op de achterklep een verstelbare carbon fibre achtervleugel (goed voor 122 kg downforce bij 299 km/h), draagt de Project 8 een 60 mm lange frontsplitter en kent de carrosserie hoogteverstelling. Het is een auto van het formaat M3, maar dan met een vergelijkbare aandrijflijn als de M5 aan boord. Hij beschikt over een 5,0 liter V8-krachtbron met supercharger, die voor deze gelegenheid is opgevoerd tot 600 pk en 700 Nm. Daartoe is 80% van de componenten gewijzigd en aangepast. De achtercilinder brengt de vierdeurs sportsedan in 3,7 tellen van stilstand naar 100 km/h. De topsnelheid bedraagt 322 km/h.

Jouw keuze

Zou jij jouw XE SVO Project 8 zonder achterbank, met glazen dak en brandblusser bestellen? Of kies jij liever voor andere spulletjes? Wat de opties kosten, is niet bekend. Jaguar vraagt voor de auto an zich 220.000 tot 240.000 euro. De exacte prijs is nog niet bekend.