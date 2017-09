Honda Sports EV Concept: Retrocoupé voor Tokyo Motor Show

Vooruit, dit is nog maar een vage schets. Maar we kunnen al wel een beetje zien dat Honda een snufje Urban EV Concept in de aankomende Sports EV Concept heeft gestopt. En dat is een goed teken.

Eind oktober begint de jaarlijkse Tokyo Motor Show. Zoals dat hoort, nemen de Japanse fabrikanten dan weer veel geks, mafs en wonderlijks mee. Honda liet op de IAA in Frankfurt een ontzettend leuk retrostudiemodel zien, de elektrische Urban EV Concept.

Klassiek ogende coupé

Deze Sports EV Concept wordt ogenschijnlijk een klassiek ogende coupé met designelementen van de Urban EV Concept. Hij staat bovendien op hetzelfde platform. De Urban EV Concept komt in 2019 op de markt.