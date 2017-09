Hybridetopmodel voor Porsche Panamera Sports Turismo

Hoe verrassend, de aandrijflijn van de Panamera Turbo S E-Hybrid past ook in de Sport Turismo-variant. Vandaar dat de Duitsers de aandrijflijn per direct ook in de vijfdeurs hatchback monteren. De levering laat echter nog een maand op zich wachten.

Geen verrassing als het gaat om de specificaties van de vijfzits Panamera met de tweede stekkerhybride-aandrijflijn. Onder de kap van de topversie, want dat is de Turbo S E-Hybrid naast de reeds beschikbare 4 E-Hybrid, huist de 4,0 liter V8-turbomotor, die gekoppeld is aan een elektromotor. Het accupakket laat zich via een stekker laden of wordt door de achtpitter tijdens het rijden bijgeladen. Op een volle acculading kan zo 25 tot 49 km worden afgelegd. Voor de actieradius op benzine is een 80 liter grote tank aanwezig. Mede door die elektrische range ligt het gemiddelde brandstofverbruik tijdens de achterhaalde NEDC-meetcyclus op 3,0 l/100 km en is de CO2-uitstoot 69 g/km.

Sports Chrono Package

De verbrandingsmotor alleen levert 550 pk, maar door de hulp van de elektromotor is het systeemvermogen 680 pk. Het koppel bedraagt 850 Nm, zodat de 2.325 kg zware vierwielaangedreven Panamera mét Sports Chrono Package in 3,4 seconden van stilstand naar 100 km/h accelereert. Tot 200 km/h duurt 11,9 tellen. De topsnelheid bedraagt 310 km/h.

Iets duurder

De Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo is per direct te bestellen, maar wordt pas vanaf november uitgeleverd. De variant kost € 202.400,-, waarmee hij duurder is dan de vijfdeurs Gran Turismo die voor € 198.600,- op de prijslijst staat.