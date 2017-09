Ian Callum (Jaguar): “Heb mogelijk mijn laatste auto met conventionele aandrijflijn getekend”

Ian Callum, de superaardige designbaas van Jaguar, denkt dat hij zijn laatste auto met een verbrandingsmotor heeft ontworpen.

Jaguar E-Pace Jaguar E-Pace

Dat zei hij tegen Australische media op de autoshow in Frankfurt. “Ik heb waarschijnlijk mijn laatste ‘full IC’-auto ontworpen”, stelde hij. Wijzend naar de E-Pace op de stand vervolgde hij: “Het zou zomaar die kunnen zijn.”

Geëlektrificeerd

De toekomst voor Jaguar is geëlektrificeerde modellen. Dat voor die technologie al tijdens het ontwerpen van de auto rekening mee moet worden gehouden, maakt Callum niet uit. De overgang van IC (internal combustion engine ofwel verbrandingsmotor) biedt nieuwe uitdagingen volgens de ontwerpchef van Jaguar. “Het niet langer tekenen van een vaste vorm om een conventionele aandrijflijn is fantastisch. Je kan die vrijheid op verschillende manieren invullen. Of je tekent een traditioneel model met meer bagageruimte voorin of je gebruikt de beschikbare ruimte voor de inzittenden, waarvoor ik in de i-Pace heb gekozen.” Maar de mate van vrijheid is afhankelijk van de gekozen aandrijflijn. Er is een groot verschil tussen hybride en volledig elektrisch. “De revolutie in een nieuwe koetswerkstijl zal met hybrides niet zo snel gaan als met elektro-auto’s, zoals met de i-Pace is gebeurd.”

Nieuwe XJ

Jaguar brengt de E-Pace en i-Pace beide in 2018 op de markt. Daarna staat de vervanger van Jaguars oudste model uit het huidige programma op de agenda, de nieuwe XJ.