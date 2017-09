Ook nieuwe aanduidingen voor Jaguar en Land Rover

Audi vindt aanduidingen als 3.0 TDI en 2.0 TFSI niet meer kunnen, dus introduceert het merk een nieuw, buitengewoon verwarrend systeem van vermogensaanduidingen. Jaguar Land Rover doet iets soortgelijks, maar dan een stuk duidelijker.

Een lezer van Auto Express spotte een Jaguar F-Type met de aanduiding P380 AWD op het achterwerk. De P staat daarin voor ‘petrol’ en 380 is het vermogen in pk. De recent geïntroduceerde Range Rover Velar gebruikt de nieuwe aanduidingen al. Hij is er onder meer als D180, D240 en P300, waarbij de D natuurlijk staat voor ‘diesel’.

Jaguar I-Pace

Volgens Auto Express worden de nieuwe aanduidingen in de komende maanden op alle nieuwe Jaguars en Land Rovers aangebracht. De elektrische Jaguar I-Pace en ook toekomstige plug-in hybrides van Jaguar en Land Rover krijgen een aanduidingen met een E. Dat betekent dat de 400 pk sterke I-Pace een E400-badge krijgt (wat zou Mercedes-Benz daarvan vinden?).