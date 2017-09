“Jaguar Land Rover-baas nieuwe topman Bentley”

Nadat eerder werd geroepen dat Audi Sport-baas Stephan Winkelmann de nieuwe topman van Bugatti wordt, gaat nu het gerucht dat Jaguar Land Rovers strategiebaas Adrian Hallmark de Engelse Volkswagen-dochter Bentley gaat leiden. De twee posities worden nu ingenomen door Wolfgang Dürheimer, die heeft aangegeven zich te willen terugtrekken.

Hallmark, wiens naam door het Duitse Manager Magazin wordt genoemd voor de toppositie bij Bentley, is momenteel verantwoordelijk voor de strategie binnen Jaguar Land Rover. De fabrikanten willen niet reageren op het bericht.

Dürheimer is al enkele jaren de topman van Bentley en Bugatti. Hij werkt al jaren voor het Volkswagen-concern, onder andere voor Porsche. Onder zijn supervisie breidde Bentley het leveringsprogramma uit met de Bentayga, terwijl andere SUV’s van Bentley zullen volgen. Dürheimer is tevens de man achter het project van een elektrisch aangedreven Bentley-model. Binnen Bugatti leidde hij het Chiron-project, waarvan inmiddels 300 van de 500 te bouwen auto’s zijn verkocht.

Hallmark is geen onbekende voor Bentley. De Engelsman droeg zijn steentje bij aan de ontwikkeling van het merk, dat van ongeveer 1000 auto’s per jaar groeide tot 10.000 units per jaar. Sinds 2010 werkt Hallmark voor Jaguar Land Rover.