Kijken! Ken Block beklimt Pikes Peak in 1400 pk sterke Mustang

Voor echte liefhebbers is de korte film Climb Dance misschien epischer, maar Ken Block maakt toch ook een spektakel van de beklimming van Pikes Peak. Het is hem niet zozeer om snelheid te doen, maar om puur spektakel in zijn 1400 pk sterke Mustang.