Toekomstige McLaren F1-opvolger krijgt vorm

Wat valt op aan deze gecamoufleerde McLaren 720S? Ten eerste de klompvoetige spiegels en ten tweede de bijzondere zitpositie van de bestuurder. Want ja, dit is de mule voor de McLaren F1-opvolger.

We mogen het bekend veronderstellen: de McLaren F1 had drie zitplaatsen. Eén in het midden voor de bestuurder en twee daar schuin achter voor de passagiers. De opvolger van de F1 – die ontwikkeld wordt onder de codenaam BP23 – krijgt wederom die layout.

Openbare weg

De supersportwagen wordt in een oplage van 106 stuks. Hij wordt, net als de F1 destijds, duidelijk gebouwd voor gebruik op de openbare weg. Daarnaast brengt McLaren de P15 op de markt. Een model wat meer gericht zal zijn op het circuit.

Snelste auto ter wereld

Van de McLaren F1 werden tussen 1992 en 1998 eveneens 106 exemplaren gebouwd. Hij werd aangedreven door een 6,1 liter BMW-V12 met 627 pk. De F1 werd in 1998 officieel uitgeroepen tot snelste productieauto ter wereld. Op een testcircuit haalde hij 386 km/h.