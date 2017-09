Dit is de nieuwe Formule E-racer van Audi

Audi roept dat de E-Tron FE04 de eerste volledig elektrische racer van het merk is, maar dat is niet helemaal waar. Audi is al jaren actief in de Formule E, maar vanaf volgend jaar pas ‘officieel’.

Hoe zit dat? In het afgelopen seizoen was Audi nog sponsor en technologiepartner van Abt Schaeffler Audi Sport. Nu heeft de fabrikant dat team overgenomen en heet het Audi Sport Abt Schaeffler. Nuanceverschil!

Lucas di Grassi

Hoe dan ook, dit is de nieuwe Audi E-Tron FE04. Hij zal worden bestuurd door de Braziliaanse Formule E-kampioen Lucas di Grassi en zijn Duitse teamgenoot Daniel Abt. De teambaas van Audi Sport Abt Schaeffler is drievoudig Le Mans-winnaar Allan McNish.

BMW, Mercedes en Porsche

Steeds meer fabrikanten zien het belang in van Formule E. Audi stapt volgend seizoen in (2017/2018), BMW doet vanaf het seizoen 2018/2018 mee en Mercedes-Benz en Porsche verschijnen vanaf het seizoen 2019/2020 aan de start.