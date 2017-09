Opel Ampera-e geen kandidaat ‘Auto van het Jaar 2018’ meer

Een van de belangrijkste nieuwe elektrische auto’s van afgelopen jaar, de Opel Ampera-e is geschrapt van de kandidatenlijst van de Auto van het Jaar verkiezing.

De elektro-auto bleek niet te voldoen aan een van de belangrijke verkiezingsvoorwaardes, namelijk dat hij voor het einde van het jaar leverbaar moet zijn op tenminste 5 markten. Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma is Auto van het Jaar-jurylid en vindt dat een gemiste kans: “De Opel Ampera-e was volgens mij zeker een finale-kandidaat en een kanshebber voor de titel. De timing was perfect, de markt is er klaar voor. We zijn steeds meer gewend aan het fenomeen elektrische auto en als er dan zoals nu met de Ampera-e een allround gezinsauto van een volksautobouwer als Opel te koop komt voor een redelijk prijs met een bruikbare grote actieradius dan zou dat elektrische auto kunnen helpen een doorbraak te forceren. De Ampera-e blijkt namelijk echt goed te presteren, en won niet voor niets onze Autovisie-test met zijn praktijkactieradius van 380 km”.

Vier landen

De Ampera-e is wel leverbaar in Noorwegen, Zwitserland, Duitsland en in Nederland. Maar de levertijden zijn lang, in Nederland is de levertijd minder dan een jaar volgens de importeur die de eerste helft 2018 noemt. Hoeveel auto’s er besteld zijn wilde Opel Nederland niet zeggen, inmiddels staan er minder dan 100 op kenteken. Opel kampt heeft grote problemen met de productiecapaciteit van de Ampera-e en ook de recente overname door PSA heeft niet geholpen. PSA-topman Carlos Tavares wil dat alle modellen in het programma winstgevend zijn. De Ampera-e zou dat niet zijn.