Test jij de Mio Mivue 785 touch dashcam?

Mio en Autovisie zoeken vijf testers voor de nieuwe dashcam van Mio: de Mio Mivue 785 touch. Je kunt deze een paar weken testen, waarna er een leuke videoreview door Autovisie wordt gemaakt waarin je kunt vertellen wat je van de dashcam vindt.

Mail voor vrijdag 6 oktober je naam, leeftijd, adres, telefoonnummer en mail naar redactie@autovisie.nl met een korte motivatie waarom jij de nieuwe dashcam van Mio wilt testen. Word je uitgekozen voor deelname, dan ontvang je zo snel mogelijk de dashcam en plannen we een datum in waarop we de review maken!