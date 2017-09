Opvolger Volvo XC90 ook in Amerika in productie

De fonkelnieuwe Volvo-fabriek in het Amerikaanse Charleston, South Carolina, lijkt een SUV-faciliteit te worden, nu de Zweedse autobouwer voor de fabriek een tweede SUV-model aankondigt.

De fabriek wordt momenteel nog gebouwd, maar Volvo maakt er geen geheim van welke modellen er in de toekomst geproduceerd zullen worden. De productiestart komt op conto van de XC60, waarvan het eerste exemplaar in de herfst van 2018 van de band moet rollen. In 2021 komt daar de XC90 bij. Het betreft overigens de derde generatie XC90, de vervanger van het huidige type.

150.000 stuks per jaar

Om de Amerikaanse productie mogelijk te maken investeert de autobouwer meer dan 1,1 miljard dollar in de faciliteit. Door de toevoeging van de grote SUV zullen er vooralsnog 4000 mensen komen te werken. Het is de bedoeling dat de auto’s aan die zijde van de Atlantische Oceaan blijven. Volvo rekent op een jaarproductie van 150.000 stuks.