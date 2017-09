Porsche 911 GT2 RS op weg naar een Ringrecord?

Dat de 700 pk sterke Porsche 911 GT2 RS snel is, behoeft geen toelichting. En dat hij prima uit de voeten kan op de Nordschleife is natuurlijk allesbehalve een verrassing.

Een aantal dagen geleden heeft Porsche ogenschijnlijk de Nordschleife afgehuurd. Bridge to Gantry was ter plekke en schoot foto’s van de 911 GT2 RS aan het begin en aan het einde van zijn ronde. Hij zou het legendarische circuit in ongeveer 6 minuten en 56 seconden hebben gerond, volgens de website.

Hurácan Performante

Daarmee zou de 911 GT2 RS sneller zijn dan de 918 Spyder. Volgens de fotograaf van Bridge to Gantry ligt de tijd van de nieuwe Porsche overigens eerder op 6 minuten en 54 seconden. Daarmee zou de GT2 RS 2 seconden ‘langzamer’ zijn dan de Lamborghini Huracán Performante, als hij in de verdere ronden die hij gedaan heeft niet sneller was.