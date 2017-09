Suzuki pakt uit in Tokio, onder andere met e-Survivor

De IAA-storm is nog maar net gaan liggen of de Tokyo Motor Show-tyfoon wakkert alweer aan. Suzuki is uiteraard van de partij in de Japanse hoofdstad, onder meer met deze e-Survivor.

Wat geen productiemodel is natuurlijk, maar een concept car. En ja, de oplettende lezer heeft het al gezien: de Suzuki e-Survivor is elektrisch. Er is nog nauwelijks informatie bekend over het studiemodel, maar wel weten we dat hij een elektromotor in elk wiel heeft.

Gekrompen Alphard

Daarbij neemt Suzuki nog wat leuks voor de Japanse markt mee. Een paar Hustler-achtigen (de Xbee, de Xbee Outdoor Adventure en de Xbee Street Adventure), de Spacia Concept (een voorproefje van de nieuwe Spacia) en de Spacia Custom (een soort gekrompen Toyota Alphard).