Vier prijskaartjes voor Hyundai i30 N

Afhankelijk van de prijsstelling zou de Nederlandse Hyundai-importeur besluiten of het de fonkelnieuwe i30 N alleen met de 275 pk sterke turbomotor of ook als 250 pk-variant op de prijslijst zou zetten. De importeur heeft besloten om beide smaken aan te bieden.

De i30 N komt in Nederland dus met zowel de 250 als de 275 pk-uitvoering van de 2.0-viercilinder turbomotor op de markt. Het prijsverschil tussen de twee motorversies bedraagt € 3.000,-, al kun je niet stellen dat de meerprijs voor 25 pk drie mille is. Wie voor het Performance Pack, waarvan de vermogensboost deel uitmaakt, kiest, krijgt bovendien zaken als een extra verlaagd onderstel, grotere wielen en speciale N-banden toe het hogere vermogen behoort. Maar wat vraagt Hyundai dan voor de i30 N? De Nederlandse prijs is vastgesteld op € 39.995,-.

N1 en N2

Voor dat bedrag levert het bedrijf dus de 250 pk-versie, die in het basisniveau N1 heet. Af-fabriek rust Hyundai de uitvoering uit met elektronisch instelbare dempers, touchscreen navigatiesysteem, Apple Carplay, climate control, DAB+, achteruitrijcamera en privacy glass achter. N1 geeft al aan dat er meer smaken zijn en dat klopt. Voor de liefhebbers van bijvoorbeeld een alcantara lederen bekleding, elektrisch verstelbare voorstoelen, stoelverwarming en draadloos oplaadsysteem voor de mobiele telefoon. De meerprijs van het N2-pakket bedraagt € 2.500,-.

Lees ook: Hyundai i30 N onthuld

Zie ook: Autovisie Vlog: eerste statische kennismaking met Hyundai i30 N

Met de 250 pk sterke versie van de direct ingespoten 2.0-viercilinder turbomotor in het vooronder is de i30 N in staat om de sprint 0-100 km/h in 6,4 tellen af te ronden. De 275 pk-broer doet daar 6,1 tellen over. In beide gevallen ligt de topsnelheid op 250 km/h. Hyundai brengt de i30 N eind dit jaar op de markt. De auto debuteert als vijfdeurs hatchback, maar zal in een later stadium ook als Fastback komen. De auto is er naast de hier afgebeelde Performance Blue ook in de tinten Clean Slate, Polar White, Micron Grey, Phanom Black en Engine Red, waarbij de buitenspiegelkappen en dorpels in zwart zijn uitgevoerd.

Autovisie-redacteur Peter Hilhorst zit momenteel achter het stuurwiel van de i30 N. De video komt vrijdag online.

Foto’s Noël van Bilsen

Prijslijst:

I30 N1: € 39.995,-

I30 N1 Performance Pack: € 42.995,-

I30 N2: € 42.495,-

I30 N2 Performance Pack: € 45.495,-