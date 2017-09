Volvo XC40 start met prijskaartjes van 58 mille

Bij de marktintroductie van de XC40 in april 2018 levert Volvo alleen twee uiterst prijzige versies. Deze Intro Line gedoopte versies kosten liefst 58 mille, aangezien de autobouwer aftrapt met de sterkste motoren die het voor de XC40 beschikbaar heeft.

De XC40 start zijn verkoopcarrière als Intro Line met de motorversie T5 of D4. Beide zijn voorzien van vierwielaandrijving en beschikken over een automaat. Al die voorzieningen maken de introductieversies erg prijzig. De T5 Intro Line kost € 58.475,-, de D4 Intro Line nog altijd € 57.995,-.

Pakketvoordeel

Voor dat geld kleedt Volvo de compacte vijfpersoons SUV aan met zaken als een elektrisch bedienbare achterklep, een achteruitrijcamera, panoramadak, sleutelvrije entree en startknop, navigatiesysteem, lederen bekleding en een Harman Kardon-audio-systeem. Volgens Volvo worden deze opties als pakket voor een € 4.430,- lagere prijs aangeboden.

Familie-uitbreiding

In een later stadium komen gangbaardere versies, zoals de T3 en T4-benzine en de D3-diesel. De T5 en D4 komen dan ook in minder rijk aangeklede versies. Om de geïnteresseerde niet door de hoge prijskaartjes van de Intro Line af te laten schrikken kondigt de importeur tevens de prijzen van de reguliere types aan. De T3 met handbak en voorwielaandrijving komt voor net geen veertig mille op de markt. De T4, die standaard over een automaat beschikt, krijgt een vanafprijs van € 44.475,-. De D3 is er als voorwielaandrijver vanaf € 43.975,-. Alle types zijn al direct te bestellen, wat dus betekent dat er op de T3 en T4 en D3 extra lang gewacht dient te worden. Voor de aankleding biedt Volvo naast een naamloze standaarduitvoering keuze uit de niveaus Momentum, Inscription en R-Design.

Drie- en viercilinder

De T3 beschikt over een fonkelnieuwe 1.5-driecilinder turbomotor, waaruit de Zweedse autobouwer een vermogen perst van 156 pk. Hij zet zijn trekkracht met tussenkomst van een handgeschakelde zesversnellingsbak via de voorwielen op de weg. De T4 heeft een viercilinder van 2,0 liter slagvolume onder de kap. De geblazen krachtbron levert een vermogen van 190 pk en verdeelt de trekkracht via een automaat optioneel over de vier wielen. Het topmodel T5 haalt uit dezelfde viercilinder een vermogen van 247 pk. De D3-dieselmotor heeft een cilinderinhoud van 2,0 liter en telt vier cilinders. Hij komt er met twee- en vierwielaandrijving, waarbij de voorwielaandrijver over een handgeschakelde zesbak en de AWD-versie over een automaat beschikt. De krachtbron levert 150 pk. Als D4 levert het blok 190 pk.

Afmetingen

De XC40 biedt binnen zijn afmetingen van 4,42 meter lengte, 1,87 meter breedte en 1,65 meter hoogte plaats aan vijf personen, die 460 liter aan bagage mee kunnen nemen. Met neergeklapte achterbank en twee stoelen voor in positie is er 1336 liter aan bergruimte voorhanden. Onder de bagagevloer biedt Volvo nog een vak van 73 liter, die 109 liter groot is als het reservewiel achterwege wordt gelaten.