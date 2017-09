Voorproefje nieuwe Subaru WRX STI?

Subaru gaat naar de autoshow van Tokio en neemt mee… een ‘performance concept sedan’. Is het een voorproefje van een nieuwe generatie WRX STI, waarvan het huidige model op zijn laatste benen loopt?

Dat zou goed kunnen. Het antwoord komt niet van Subaru zelf, want dat merk is er goed in de kaken stijf op elkaar te houden. Het is dus nog even gissen. Aangezien de fabrikant van een ‘performance’-sedan spreekt, klinkt het aannemelijk dat het studiemodel een voorproefje geeft van de volgende WRX STI. Te meer het einde van de sportsedan nadert.

Innovation

De concept car draagt de naam VIZIV en dat is Subaru-taal voor Vision for Innovation. De aanduiding werd eerder al gebruikt en wel op de concept cars waaruit de Impreza en XV, die binnen twee maanden op de Nederlandse markt verschijnen, zijn voortgekomen. Dus het studiemodel is bedoeld voor serieproductie, aangezien de autobouwer geeft conceptmodellen op autoshows neerzet, waarmee het verder niets doet. Het merk heeft eerder dit jaar aangekondigd jaarlijks een nieuw model te introduceren. Voor 2016 was dat de Impreza die nu pas naar Europa komt, voor 2017 de XV en voor 2018 de grote 7-zits SUV.

S208

Ondanks dat het einde van de huidige WRX STI nadert –vermoedelijk per modeljaar 2019- onthult Subaru op de Tokyo Motor Show 2017 een gelimiteerde uitgave van de WRX STI. Hij heet S208 en komt er in een oplage van 450 stuks. De gehele productie is bedoeld voor de thuismarkt. Naast de WRX STI S208 stelt het merk de BRZ STI Sport voor. De oplage is beperkt tot 100 auto’s, die eveneens allemaal voor Japan zijn bestemd.