Mazda3: Voor wie van sturen houdt

Echt lekker sturen in een betaalbare C-segment hatchback? Voor menig autojournalist is het een uitgemaakte zaak: de Mazda3. In een recente triotest van Autovisie tussen een Alfa Romeo Giulietta, Seat Leon en de Mazda3 blijkt maar weer dat het lekkerste rij-ijzer toch echt uit Japan komt.

Vreugdesprong

Wat maakt de Mazda3 dan zo lekker? Daarin is Autovisie heel duidelijk. “De Mazda3 is de auto voor de automobiele goudzoeker waarvoor je geregeld een vreugdesprong maakt. De soepele loop en de lineaire krachtsopbouw van de aandrijflijn komen fantastisch gedisciplineerd over. Ook fijn: de korte en stevig schakelende handgeschakelde zesbak, de prettige stoelen, comfortabele wegligging, het nette dashboard en de besturing met ongekend veel stuurgevoel en precisie.”

Op-en-top rij-ijzer

Als er één auto is die je na een stevige rit het gevoel geeft dat je ‘los’ bent gegaan, dan is dat volgens Autovisie de Mazda 3. “De goede aandrijflijn, het fijne stuurgevoel en het avontuurlijke weggedrag: de toegewijde stuurman wordt er zielsgelukkig van. Doordeweeks is hij de verantwoordelijke huisvader en in het weekend de onvermoeibare nachtburgemeester. De Mazda3 is een op-en-top rij-ijzer.” De Mazda3 maakt in meerdere rijtesten indruk. Zo won de Mazda3 een dubbeltest in Autoweek en neemt ook Top Gear de Mazda3 graag mee naar huis. Waarom? “Alles wat je aanraakt in de Mazda voelt aan alsof het voor de eeuwigheid is gemaakt”, stelt Autoweek.

Bijzonder scherp

De prijs van de Mazda3 is bijzonder scherp. Je rijdt hem al vanaf € 22.490, maar voor € 30.690 euro krijg je een Mazda3 GT-M met een 120 pk en 210 Nm sterke 2,0-liter atmosferische viercilinder benzinemotor, die bovendien alles biedt wat je nodig hebt, van navigatie tot slimme veiligheidssystemen, parkeersensoren, lederen bekleding en climate control tot fraai lichtmetaal. En tot slot: rijplezier. Heel veel rijplezier.

