Review: Seat Arona (2017)

In het grote ondoorzichtige bos met SUV’s en cross-overs komt nu de Seat Arona, een B-segment cross-over op basis van het MQB AO platform. Voorlopig alleen nog met vrij complete Launch Editions waarvan de goedkoopste met 95 pk 1.0 TSI-motor nu 22.290 euro kost. Hoeveel de echte instapper, de Reference, gaat kosten wordt later bekend gemaakt. Om in deze felbevochten markt te kunnen slagen mag die echter niet meer kan kosten dan net geen 20 mille. Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma gaat op pad met Seats compacte crossover.