Review: Skoda Karoq (2017)

Wat doe je als je grote SUV als warme broodjes over de toonbank gaat? Juist, dan kom je met nóg een SUV, die net een maatje kleiner is. De Skoda Karoq deelt veel componenten en zelfs de fabriek met zijn grote broer, de Kodiaq, maar is toch echt ruim dertig centimeter korter. De twee delen echter nog iets: de vanafprijs. Autovisie-redacteur Werner Budding zoekt uit hoe dat precies zit.