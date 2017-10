Peters Proefrit #12: Audi RS2 Avant (1995)

De Audi RS2 Avant is een supercar in gezinsverpakking. Porsche ontwikkelde en bouwde deze bloedsnelle stationwagen zelfs voor Audi. Door een brute vijfcilinder en vierwielaandrijving was hij zelfs sneller dan de 911. In een nieuwe aflevering van Peters Proefrit neemt Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst je mee in de stamvader van Audi’s RS-label.

