Eerste testnotities: Volkswagen T-Roc (2017)

Als je Volkswagen heet, moet je leveren wat het volk wil en dat is op dit moment heel duidelijk: een compacte SUV. Voldoet Volkswagen aan die vraag met deze T-Roc? Hij is vanaf net geen 26 mille leverbaar met zes motoren van 115, 150 of 190 pk in diesel of benzine en ook met vierwielaandrijving en DSG-automaat. Helaas ging er iets fout met onze opnameapparatuur en lijkt het in het eerste deel van de video alsof er een specht naast Jaco Bijlsma zit.