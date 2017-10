Audi breidt RS-familie uit, R8 V6 in pijplijn

Kijkt Audi Sport jaloers naar AMG van Mercedes-Benz? Ja. Zeker als het gaat om de verkoopcijfers en de omvang van het modellengamma. Vandaar dat er meer varianten komen om de verkoopcijfers te verhogen.

De vraag naar snelle auto’s neemt toe en de afzet van AMG’s, M’s en RS-en laat dat zien. Audi Sport verkocht vorig jaar zo’n 85.000 auto’s onder de S-, RS- en R-aanduiding. Mercedes-AMG deed net geen 100.000 units, wat een verdubbeling is van het oorspronkelijke verkoopdoel. Cijfers voor BMW’s M-afdeling over 2016 zijn niet bekend, maar in 2015 leverde het bedrijf 63.000 M-modellen af.

Vijf erbij

Audi ziet de snelle groei van Mercedes-AMG en wil hetzelfde bereiken. Vandaar dat de Duitse autobouwer het leveringsprogramma gaat vergroten. In de periode tot en met 2020 moeten er vijf RS-en bijkomen. Daarmee levert Audi nog steeds niet zoveel modellen als AMG, dat er maar liefst 56 in de aanbieding heeft, maar met zo’n 25 stuks zit het merk wel boven de 20 M’s en M Performance-modellen van BMW.

Sport Quattro

Een van de kandidaten om toe te treden tot de RS-familie is de ‘R5’, een compacte hatchback in de geest van de Audi Sport Quattro. De hot hatch werd eerder al twee maal als studiemodel gepresenteerd, maar is nooit uit de gedachte van Audi verdwenen. Het zou net als de R8 een model worden waarvan geen reguliere versie van wordt uitgebracht. Een andere aanvulling vormt een snelle uitmonstering van de A8. Het luxurysegment groeit en met een dergelijke RS8 kan Audi eveneens profiteren van de vraag in de hogere klasse.

2.9 V6

Ondertussen breidt Audi ook het gamma van de R8 uit. Op de IAA-autoshow stelde Audi Sport, naast Performance Parts voor de TT en R8 en de kersverse RS4 Avant, ook een gelimiteerde uitgave van de R8 voor. Deze RWS gedoopte uitvoering komt er in een verkoopvolume van 999 stuks en onderscheidt zich verder van de sportwagens door zijn trekkracht van de V10-motor via de achterste wielen op de weg te zetten. Maar voor het reguliere programma werkt Audi Sport aan een versie met V6-motor. Het zou gaan om de 2,9 liter zescilinder benzinemotor met turbo, zoals die ook in de RS4 en RS5 is te vinden. Voor zijn carrière in de R8 krijgt het blok naar verluidt iets meer vermogen. In de bestaande configuratie komt de geblazen zespitter tot 450 pk.

Trainingspak

De R8 V6 zou volgend jaar komen. Dan start Audi Sport ook de levering van de RS4 Avant en stelt de fabrikant de Q5 in RS-trainingspak voor.