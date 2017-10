Afscheid in stijl voor Mercedes G65 AMG

Na de G500 4×4-2, waarvoor de orderboeken deze maand sluiten, is ook het einde voor de G65 AMG in zicht. Mercedes-Benz neemt afscheid van de mastodont met zijn V12-krachtbron door een Final Edition te lanceren. De oplage is beperkt.

Mercedes-Benz had al de G63 AMG in het leveringsprogramma, maar verzon naast de AMG-uitmonstering met geblazen V8-motor de uitvoering met de 630 pk sterke V12-krachtbron. Die uitvoering verscheen als G65 AMG op de markt. Het was in eerste instantie de bedoeling om daar een gelimiteerde oplage van uit te brengen. Al snel bleek de G65 AMG een gewilde versie, zodat Mercedes-Benz de auto permanent in het programma opnam.

Designo

Binnenkort valt het doek voor de G65 AMG. Sterker nog, de G-Klasse maakt binnenkort plaats voor een ingrijpend gewijzigde G-Klasse die onder andere een stuk breder wordt dan het bestaande model. De G65 AMG neemt afscheid in stijl. Als Final Edition beschikt de hoekige terreinbeul over onder andere 21 inch lichtmetalen wielen in vijfspaaksdesign en bronskleur, zilverkleurige remklauwen, AMG Sport-striping op de flanken en mat bronzen details, zwarte wielcover achterop en zwarte grille. Voor het interieur zijn de specialisten van Designo in de weer geweest. Er is gekozen voor zwart nappa-lederen bekleding van de stoelen die over koolstofvezel-look zijdelen beschikken. De stitching is in brons uitgevoerd.

Hoewel de AMG-uitmonstering van de G-Klasse totaal niet aan de merkwaarde van AMG voldoet, is het sportieve topmodel een van de populairste G-versies. De AMG-versie, die in 1999 voor het eerst verscheen, maakt inmiddels 30% van de wereldwijde G-verkoop uit.