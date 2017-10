Alfa Romeo 4C nu al uit productie

Alfa Romeo doet er uiterst geheimzinnig over en communiceert er niet met de buitenwereld over, maar het doek is gevallen voor de Alfa Romeo 4C. Afgelopen juni is voorlopig de laatste 4C gebouwd. Of Maserati, dat de sportwagen voor het zustermerk vervaardigt, de bouw gaat hervatten, is niet bekend.

Binnen de Alfa Romeo-organisatie is de reden van de productiestop onbekend. Het zou kunnen dat het om een pauze gaat. De fabrikant zou dan eerst de huidige voorraad verkopen, voordat er nieuwe exemplaren van de band rollen. In Nederland staan momenteel 23 exemplaren op een klant te wachten. Veertien daarvan zijn de Spider.

Homologatie

Het zou bovendien kunnen dat de autobouwer zich opmaakt voor een tussentijdse opfrisser, aangezien de homologatie van de Alfa Romeo 4C Coupé verloopt. Door een modificatie zou de 4C wederom in de verkoop genomen kunnen worden. De typegoedkeuring voor de Spider is overigens onveranderd geldig. De Italianen brengen de 4C al via een speciale homologatieregel op de markt. Daardoor mogen per modelvariant niet meer dan 1.000 eenheden per jaar in de Europese Unie worden verkocht, zo legde de topman recent aan Autovisie uit.

Concept

De Alfa 4C is vier jaar op de markt. De auto debuteerde in 2011 als concept op de Autosalon van Genève in coupé-vorm. Later voegde de fabrikant een Spider met uitneembare softtop aan het programma toe. Verantwoordelijk voor de productie was Maserati, dat de lichtgewicht tweezitter in zijn fabriek te Modena vervaardigde.