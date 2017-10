Allerlaatste Holden Commodore gebouwd

Een einde van een tijdperk. Vandaag is de allerlaatste Holden Commodore van de band gerold. Die auto betekent ook meteen het einde van de Australische auto-industrie.

Elizabeth

De Holdenfabriek in het Zuid-Australische Elizabeth was de laatste der Mohikanen van de Australische autoproductie. Ford sloot vorig jaar al zijn fabriek in Broadmeadows, na negentig jaar productie in het land. Toyota volgde eerder dit jaar en nu was Holden aan de beurt. De allerlaatste auto die er van de band rolde was een – hoe kan het ook anders – Holden Commodore. Een VFII Redline, uitgerust met een atmosferische 6,2 met 413 pk.

Populair

Jarenlang was de Commodore namelijk de bestverkochte auto in Australië. Van de bijna 7,7 miljoen auto’s (7.687.675 om precies te zijn) die Holden produceerde, is maar liefst 2,1 miljoen een Commodore. En dan rekenen we de varianten van de auto, waaronder de Ute, de Caprice en de Statesman, niet eens mee. Sinds 2011 werd de Commodore echter ingehaald door de Toyota Corolla en zakte hij steeds verder in de rangorde.

Last of the V8s

Kilometers zal de Holden Commodore nauwelijks gaan maken, want de auto wordt binnenkort opgenomen in de collectie van Holdens eigen museum. De Commodore wordt overigens wel opgevolgd, maar zal voor het eerst in 39 jaar tijd niet voorzien worden van een achtcilinder. Daarmee is deze SSV-Redline dus letterlijk ‘the last of the V8s’, om een bekende uitspraak uit de film Mad Max maar eens op te rakelen. De nieuwe Commodore, gebaseerd op de Opel Insignia, wordt in Australië echter wel geleverd met een zescilinder. Bij ons kun je de auto enkel krijgen met viercilinders.

Toekomst

Voor veel werknemers van Holden betekent het een behoorlijke klap. Het merk geeft aan dat driekwart van de werknemers inmiddels een nieuwe baan heeft gevonden. In Zuid-Australië wordt hard gewerkt om nieuwe industrie op de starten. Zo moeten er twaalf onderzeeërs gebouwd gaan worden in de Australische staat, maar die productie zal waarschijnlijk pas plaats gaan vinden na 2020.

Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma nam deze zomer al afscheid van de Holden Commodore. Toevallig ook een SSV-Redline. Bekijk zijn Vlog hier!