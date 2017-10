Apollo Intensa Emozione: Fraai chassis, vreemde naam

Dit is slechts het chassis van de nieuwe Apollo Intensa Emozione, maar zelfs dat ziet er al beter uit dan de Gumpert Apollo. Maar dan die naam… ‘Intense Emotie’. Serieus?

Om de vergelijking met de Gumpert Apollo te verduidelijken… Apollo Automobil komt voort uit Gumpert Sportwagenmanufaktur, dat in 2013 failliet ging. Oprichter Ronald Gumpert is niet meer van de partij. Apollo is nu eigendom van een investeringsmaatschappij uit Hong Kong en introduceert deze week de Intensa Emozione, de IE.

Twaalfcilinder

De supersporter heeft een V12 aan boord, is ongeveer 800 pk sterk en zou minder dan 1300 kilogram wegen door kwistig gebruik van koolstofvezel. Hij is door Apollo ontwikkeld in samenwerking met Manifattura Automobili Torino (MAT), dat ook betrokken was bij de SCG003 van Scuderia Cameron Glickenhaus. Als alles goed gaat, komen er uiteindelijk tien exemplaren van de Intensa Emozione.