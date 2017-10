Apollo IE zeult boekenplank met zich mee

Gisteren zagen we het chassis, vandaag zien we wat er omheen zit. Dit is de Apollo Intensa Emozione (ophouden met gniffelen nu!), oftewel de Apollo IE.

En het is een gevalletje ‘zeg spoiler, waar ga jij met die auto naartoe’ geworden. Want hallelujah, wat zit er een plank op de Apollo! Sowieso is het uiterlijk van de IE behoorlijk extreem uitgevallen. De vormtaal is een beetje generiek, maar we zien er zeker elementen van de Pagani Zonda R en van de Ferrari FXX K in.

Bochtensnelheid

De IE weegt niet meer dan 1250 kilogram. Zijn atmosferische 6,3 liter V12 levert 780 pk bij 8500 toeren (!) en haalt een koppel van 760 Nm. De sprint van stilstand naar 100 km/h zou in 2,7 seconden voorbij moeten zijn en de naald van de snelheidsmeter houdt het bij 335 km/h voor gezien. Veel indrukwekkender nog is zijn bochtensnelheid. Volgens Apollo trekt de IE bij het van richting veranderen meer dan 2 g!

Tien exemplaren

Schakelen gaat met een sequentiële zesbak van Hewland en remmen met koolstofkeramische schijven van Brembo. Het onderstel van de Apollo IE – met dempers van Bilstein – kan in drie standen worden gezet: Sport, Auto en… jawel… Comfort. Duur is de Apollo natuurlijk schreeuwend. Hij kost 2,3 miljoen euro. Er worden niet meer dan tien exemplaren gebouwd.