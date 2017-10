Aston Martin bouwt American Football-actiemodelletje

Wie is Tom Brady? In Europa is hij vrij onbekend, maar in de Verenigde Staten is hij een American Football-ster. En hij heeft nu zijn eigen Aston Martin. De Vanquish S Volante Tom Brady Signature Edition.

Met andere woorden, een ‘actiemodelletje’… Aston Martin bouwt twaalf exemplaren van de Tom Brady-Vanquish (Brady’s shirtnummer is twaalf) en vraagt daar net geen 360.000 dollar voor (309.000 euro), wat zo’n 45.000 dollar (39.000 euro) meer is dan een standaard Vanquish S Volante. Overigens is de Tom Brady Signature Edition daarmee nog een ‘koopje’, want in Nederland gaat de normale Vanquish S Volante al over de 350.000 euro heen.

TB12-logo

Wat krijg je dan voor die extra 45.000 dollar? Een Ultramarine Black (donkerblauw) exterieur met een donker interieur. Brady’s handtekening staat op de instaplijsten en zijn TB12-logo is te vinden op onder meer de hoofdsteunen en de flanken van de auto. Aan de techniek van de Vanquish S verandert verder niets, dus zijn 5,9 liter atmosferische V12 produceert nog steeds 603 pk en 630 Nm (buiten Europa ‘slechts’ 588 pk overigens). Vijfmalig Super Bowl-kampioen Brady krijgt overigens zelf geen Signature Edition. Die zal hij gewoon moeten kopen als hij die wil.