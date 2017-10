Aston Martin huurt Ferrari-mannen in voor 488 GTB-concurrent

Aston Martin komt met een 488 GTB-concurrent. En om die te ontwikkelen pikt het merk gewoon wat personeel bij Ferrari weg, aldus directeur Andy Palmer.

Tegenover Autoblog zei Palmer dat de 488 GTB de beste auto in zijn segment is. “Maar we gaan de Ferrari uitdagen”, voegde hij daaraan toe. “En ik realiseer me dat dat een flink statement is. Dat dat niet iets is wat we zomaar kunnen doen.”

Motorenontwikkeling

Palmer onthulde dat hij drie belangrijke personen bij Ferrari heeft weggehaald. Hij heeft het over Max Szwaj, Joerg Ross en een nog onbekende persoon. Szwaj was Head of Body Engineering and Innovation bij Ferrari en Ross was verantwoordelijk voor de motorenontwikkeling.

Kleimodellen

Er zijn al verschillende kleimodellen van de nieuwe sportwagen, geeft Palmer toe. “Er is één waar ik een duidelijke voorkeur voor heb”, zei Palmer. “Die hebben we naar onze tweede ontwerpstudio in Milton Keynes gestuurd. […] Als we de 488 gaan aanvallen, moeten we hem voor zijn.”