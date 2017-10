En dat is vier! Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake

Het kwartet is compleet! Na de Aston Martin Vanquish Zagato Coupé, Volante en Speedster is dit de Shooting Brake. Er worden niet meer dan 99 exemplaren van gebouwd.

Dat is hetzelfde aantal als Aston Martin van zowel de Vanquish Zagato Coupé als de Volante bouwde. De Speedster is zeldzamer. Daarvan komen niet meer dan 28 stuks. In totaal verlaten er dus 325 Vanquish Zagato’s de fabriek.

Ruim half miljoen

Ze zijn technisch gebaseerd op de Aston Martin Vanquish S en brengen 600 pk aan het asfalt uit een atmosferische 5,9 liter V12. Wat deze Shooting Brake moet kosten, is nog niet bekend. De ‘gewone’ Vanquish Zagato kostte in Nederland ongeveer 560.000 euro, exclusief belastingen.

Aston Martin Vanquish Zagato Coupé

Aston Martin Vanquish Zagato Volante

Aston Martin Vanquish Zagato Speedster