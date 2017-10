Aston Martin Vanquish Zagato’s bijna uitverkocht

Hoeveel exemplaren precies er nog beschikbaar zijn is niet bekend, maar feit is dat alleen de Shooting Brake-variant van de Aston Martin Vanquish Zagato nog is te bestellen. De andere drie varianten zijn uitverkocht.

Levering gestart

Aston Martin is al volop bezig met de levering van de Vanquish Zagato Coupé en sinds kort rollen ook de eerste exemplaren van de Zagato Volante in het Engelse Gaydon van de band. De bouw van de Speedster en Shooting Brake start spoedig. In totaal zal het merk 325 exemplaren van de Vanquish Zagato bouwen, waarvan 99 Coupés, 99 Volantes, 99 Shooting Brakes en 28 Speedsters. Laatstgenoemde is niet alleen exclusief vanwege zijn oplage, maar ook vanwege zijn prijskaartje.

Zagato

Hoewel Aston Martin geen prijslijst openbaar maakt, dient voor de kortere Vanquish Zagato Speedster met een bedrag van één miljoen euro (exclusief belastingen) rekening te worden gehouden. De Coupé is er vanaf een half miljoen, de Volante is ten minste 100.000 euro duurder. Maar de prijs bij aflevering kan zomaar op één miljoen euro uitkomen, afhankelijk van de opties en aankleding. Hoeveel kopers Aston Martin voor de Zagato Shooting Brake nog zoekt, is niet bekend. De fabrikant spreekt van een beperkt aantal.

Villa d’Este

Aston Martin stelde de Vanquish Zagato vorig jaar op het prestigieuze Concorso d’Eleganze Villa d’Este aan het Comomeer in Italië voor. De fabrikant sprak bij de onthulling van een conceptmodel, maar de fabrikant had op dat moment al bepaald er 99 van te bouwen. De gehele productie was op dat moment al vergeven. Later stelde Aston Martin de open variant onder de naam Volante voor. Afgelopen augustus presenteerde Aston Martin de Shooting Brake- en Speedster-varianten van de Vanquish Zagato.

Vijfde project

Voor Aston Martin is de Vanquish het vijfde project met Zagato. De DB4 GT Zagato, V8 Zagato, AR1 en V12 Zagato gingen het topmodel voor. Kenmerkend voor de tot bijna 600 pk opgevoerde Zagato-special zijn de sterk aflopende daklijn met zijn zogeheten double bubble-dak, de enkele achterlichtunits en de Z-structuur in de grille.