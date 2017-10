Audi A8 start in tien versies

De eerste versies van de fonkelnieuwe Audi A8 staan in de coulissen klaar. IN november mogen de twee limousines de showroom binnen rijden. De Duitsers trappen af met de 50 TDI en 55 TFSI, die er direct in een korte en lange variant zijn.

50 TDI en 55 TFSI, het is even wennen. De A8 heeft de twijfelachtige eer om als eerste model binnen het Audi-programma om de nieuwe naamgeving te voeren. In het geval van Audi’s topmodel staat de 50 TDI voor een 3.0 V6-dieselmotor met 286 pk. De 55 TFSI beschikt over eveneens een 3.0 V6-motor, waaruit 340 pk wordt geput. De reden dat Audi voor de nieuwe naamgeving kiest, heeft te maken met de entree van geëlektrificeerde modellen, waarvan het vermogen hoger kan liggen dan een grotere motorversie. Door voor universele getallen in de type-aanduiding te kiezen, kan Audi zelf bepalen waar het de motorisering binnen het gamma neerzet. Het getal is gekoppeld aan de motoroutput van het blok in plaats van de cilinderinhoud.

Prijzen

Audi start met de 50 TDI en 55 TFSI. Later volgen andere motoriseringen, zoals een W12-benzinemotor en een S8-variant met geblazen V8-motor. Wat de andere motorversies moeten gaan kosten, is nog niet bekend. Als 50 TDI kost de € 105.185,-. De 55 TFSI staat voor € 107.385,- genoteerd. De Lang-uitvoering kost 3.200 euro extra.

Standaarduitrusting

Voor genoemde bedragen krijgt de koper een A8 afgeleverd met automaat, vierwielaandrijving, LED-koplampen en -achterlichten, Audi virtual cockpit, MMI Navigatie Plus, elektronisch geregelde luchtvering, Audi sound system, elektrisch verstelbare en verwarmde voorstoelen, lederen bekleding ‘Valetta’, volautomatische airconditioning, parkeerhulp voor en achter, licht-/regensensor, Audi pre sense City, Audi pre sense basic, de grootlichtassistent, rijbaanwisselwaarschuwing en automatische snelheidsregeling.

Optiepakket

Wie meer luxe wenst, kan terecht op de optielijst of het optiepakket Pro Line Plus kiezen, waarbij de A8 wordt aangekleed met lederen bekleding ‘Valcona’, automatische airconditioning met 4 zones, comfortmiddenarmsteun vóór, Audi smartphone interface, digitale radio ontvangst, achteruitrijcamera, Bang & Olufsen-audiosysteem, sluitbekrachtiging op de portieren, elektrisch bediende zonwering voor de zijruiten en achterruit, comfortstoelen vóór en HD matrix LED-koplampen met dynamische knipperlichten. Van de verlengde versie is er een zogeheten Personal-uitvoering. Hij beschikt dan over twee separate, elektrisch verstelbare stoelen achterin met verwarming, comforthoofdsteunen, voetsteunen, een met leer beklede verlengde middenconsole en stoelventilatie en -massage voor en achter.

De levering start in november 2017.