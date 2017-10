Audi: Einde V10 en W12 in zicht

Audi gaat flink snijden in het aantal aandrijflijnen. In totaal moet veertig procent van alle aandrijflijnen het veld ruimen. Dat betekent waarschijnlijk ook het einde van de topmotoren, de V10 en de W12.

V8 blijft

Niet alleen minder combinaties van motoren en versnellingsbakken, maar zelfs complete motorfamilies moeten het veld ruimen. Dat vertelt Peter Mertens, Audi’s boardmember voor technische ontwikkeling, aan Automotive News Europe. “Hebben we echt een V10 en W12 nodig in de volgende generatie auto’s?” Daarmee lijkt het voor de topman, die afgelopen jaar de overstap maakte van Volvo naar Audi, al vast te staan. De V8, inclusief de diesel, zal echter blijven bestaan, aangezien daar veel vraag naar is van de klanten.

Elektrisch

Bij Volvo heeft Mertens ook drastisch gesneden in de motoren. Het Zweedse merk produceert nu nog slechts enkele auto’s met een vijfcilinder, maar in de toekomst moeten alle modellen voorzien worden van een drie- of een viercilinder, die in sommige gevallen worden bijgestaan door een elektromotor. Ook bij Audi komt de focus vooral op elektrisch te liggen. Het merk werkt samen met Porsche aan het Premium Platform Electric, waar in de toekomst meerdere modellen op gebaseerd worden. Zo kun je onder meer een model met het formaat van de A4 en A6 verwachten op het platform.

Bentley en Lamborghini

Het schrappen van de W12 en V10 treft overigens niet alleen Audi, maar ook Bentley en Lamborghini. De atmosferische 5,2 liter V10 is namelijk de enige motor die leverbaar is in de Huracán. Voor Bentley geldt dat de meeste modellen met een W12 ook leverbaar zijn met een andere motor.