Het autonieuws van week 39

Wat gebeurde er afgelopen week in autoland? Nou, bijzonder veel. We zetten alle hoogtepunten, belangrijke nieuwtjes en de nieuwste video’s van afgelopen week op een rij.

Eerste testnotities: Hyundai i30 N

De Hyundai i30 N heeft 275 pk, een sper en een lekker uiterlijk om de liefhebber van sportieve hatchbacks te verleiden. Bovendien krijg je gewoon vijf jaar fabrieksgarantie op de snelle middenklasser die het nieuwe Performance-label van Hyundai aftrapt. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst laat zien of er een beetje lol is te trappen met deze i30 N.

Prijzen Volvo XC40

Bij de marktintroductie van de XC40 in april 2018 levert Volvo alleen twee uiterst prijzige versies. Deze Intro Line gedoopte versies kosten liefst 58 mille, aangezien de autobouwer aftrapt met de sterkste motoren die het voor de XC40 beschikbaar heeft.

Autovisie Kennisquiz: Heerlijke heupen

Autoliefhebbers kunnen er niets aan doen: heupen van een auto vinden ze woest aantrekkelijk. De heupen vormen bovendien een belangrijk en herkenbaar designelement van de auto. Ben jij een echte heupenkenner? Bewijs het in deze Autovisie Kennisquiz.

Review: Opel Grandland X

Opel komt met een vervanger van de in Nederland jaren geleden al verdwenen Antara. Net als bij zijn voorganger ging Opel een samenwerking aan met een andere autobouwer, na Chevrolet/Daewoo nu Peugeot. Heeft Opel een onderscheidende auto neergezet of is het een kopie van de populaire Peugeot 3008 geworden?

Autospot: Miljoenenschat aan supercars in Tokio

Begin dit jaar vond Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen een schat aan supercars in een parkeergarage in Tokio. Recent keerde hij terug en wederom sloeg hij bijkans stijl achterover van wat hij vond. Een Maybach 57S Xenatech Coupé bijvoorbeeld, en een bijzondere Ferrari F40.

Diverse prototypes Suzuki voor Tokyo Motor Show

De IAA-storm is nog maar net gaan liggen of de Tokyo Motor Show-tyfoon wakkert alweer aan. Suzuki is uiteraard van de partij in de Japanse hoofdstad, onder meer met deze e-Survivor.

Hybridetopmodel voor Porsche Panamera Sports Turismo

Hoe verrassend, de aandrijflijn van de Panamera Turbo S E-Hybrid past ook in de Sport Turismo-variant. Vandaar dat de Duitsers de aandrijflijn per direct ook in de vijfdeurs hatchback monteren. De levering laat echter nog een maand op zich wachten.

Opvolger XC90 ook ‘made in the USA’

De fonkelnieuwe Volvo-fabriek in het Amerikaanse Charleston, South Carolina, lijkt een SUV-faciliteit te worden, nu de Zweedse autobouwer voor de fabriek een tweede SUV-model aankondigt.

Bentley Continental GT: Dit moet ‘ie kosten

Ze zijn open, de orderboeken voor de fonkelnieuwe Bentley Continental GT, nu de Nederlandse importeur het prijskaartje voor de kakelverse vierpersoons coupé heeft vrijgegeven.

Hoe zit het nu met de BOVAG-garantie?

Wie een auto koopt bij een BOVAG-autobedrijf krijgt binnenkort een ‘andere garantie’ voorgeschoteld.

Ian Callum doet opvallende uitspraak

Ian Callum, de superaardige designbaas van Jaguar, denkt dat hij zijn laatste auto met een verbrandingsmotor heeft ontworpen.

Porsche pakt nieuw ringrecord met GT2 RS

Met een tijd van 6 minuut 47,3 seconden heeft Porsche het ronderecord voor productie-auto’s op de wereldberoemde Nordschleife weer in handen. De Duitse sportwagenfabrikant noteerde de snelste tijd met de 911 GT2 RS met Weissach-pakket.

Duik in de prijslijst: Voor een nieuwe Bentley Continental GT koop je ook een…

De prijs van de nieuwe Bentley Continental GT is bekend. Hij is er voor minimaal 271 mille en een beetje. Geld waarvoor je bij diverse andere merken heerlijk kunt shoppen.

Hyundai i30 N: Dit zijn de prijzen

Afhankelijk van de prijsstelling zou de Nederlandse Hyundai-importeur besluiten of het de fonkelnieuwe i30 N alleen met de 275 pk sterke turbomotor of ook als 250 pk-variant op de prijslijst zou zetten. De importeur heeft besloten om beide smaken aan te bieden.

Caterham 355R versus Porsche 911 GT3

Welke auto biedt echt onversneden stuurplezier? Een jubilerende oersportwagen als de Caterham Seven of de 911 GT3, al jaren de Porsche van het puurste soort. Het verslag lees je in Autovisie Magazine 20, 2017.

‘Detroit verliest toppositie in Amerikaanse auto-industrie’

De totale productie van Fiat Chrysler, Ford en General Motors zal dit jaar voor de allereerste keer lager zijn dan de gezamenlijke Noord-Amerikaanse productie van Tesla en autofabrikanten uit Europa en Azië.