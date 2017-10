Het autonieuws van week 41

Wat gebeurde er afgelopen week in autoland? Nou, bijzonder veel. We zetten alle hoogtepunten, belangrijke nieuwtjes en de nieuwste video’s van afgelopen week op een rij.

Autovisie F1-Quiz: Grand Prix Japan 2017

Ben jij een echte Formule 1-fan? Test dan hier je kennis over de F1-race van afgelopen weekend: de Grand Prix van Japan. Succes!

Peugeot L750 R voor Gran Turismo Sport

We gaan jullie weer blij maken met een virtuele mus. Want deze Peugeot L750 R Hybrid Vision Gran Turismo bestaat alleen als pakketje pixels in het PlayStation-spel Gran Turismo.

Eerste testnotities: Lotus Evora GT430 (2017)

Voor deze Evora GT430 heeft Lotus alle expertise uit de kast gehaald om de snelste straatlegale auto van het merk aller tijden te maken. Zoals de naam al doet vermoeden werd het vermogen naar 430 pk getild, maar dat is slechts een van de vele aanpassingen die deze Evora uiteindelijk sneller maken dan de Exige Cup. Autovisie-testredacteur Dries van den Elzen vertelt je er alles over.

Toyota Century: de derde generatie

Japan heeft eigenlijk maar één echte luxelimousine en dat is de Toyota Century. Het model voelt echter ook als een ‘century’ oud aan, want in de basis is het al twintig jaar oud. En nu is er een nieuwe.

Aston Martin huurt Ferrari-mannen in voor 488 GTB-concurrent

Aston Martin komt met een 488 GTB-concurrent. En om die te ontwikkelen pikt het merk gewoon wat personeel bij Ferrari weg, aldus directeur Andy Palmer.

Hele bijzondere verf voor Lexus LC Structural Blue Edition

De Lexus LC 500 Structural Blue Edition heeft een iriserende blauwe lak, eentje die is geïnspireerd op de vleugels van morphovlinders.

‘Porsche wil schadevergoeding van Audi om dieselgate’

Porsche wil 200 miljoen euro schadevergoeding van concerngenoot Audi. Die gaf in november 2015 toe dat er sjoemelsoftware in zijn 3,0 V6 TDI-motoren zat.

Opgefriste Range Rover ook als plug-in hybride

Stond er al strak bij, die Range Rover, en dat staat hij nu nog steeds. De facelift die Land Rover heeft doorgevoerd is minimaal. Groter nieuws is de toevoeging van een plug-in hybride.

Duik in de prijslijst: Audi R8 RWS of toch…?

In de markt voor een Audi R8? Met de komst van de R8 RWS is Audi’s supercar bereikbaar dan ooit. Lang wachten met bestellen is overigens niet aan te raden, want de oplage is beperkt. Wat kun je verder nog kopen voor de prijs van een Audi R8 RWS? Tijd voor een duik in de prijslijst.

Eerbetoon aan klassieke Mini 1275 GT

Inkoppertje van Mini. Dit soort speciale edities scoren altijd. Deze Mini 1499 GT is een hommage aan de 1275 GT uit 1969 en is alleen voor het Verenigd Koninkrijk bestemd.

Opnieuw BMW-motoren voor Wiesmann!

Het is ruim drie jaar geleden dat Wiesmann failliet ging. De Duitse sportwagenbouwer werkt hard aan een doorstart en heeft nu een motorendeal met BMW gesloten. Eerder werkte Wiesmann ook al samen met de Beierse fabrikant.

Sergio Marchionne: ‘Elektrische auto economisch nog niet haalbaar’

Veel fabrikanten zien de elektrische auto als de heilige graal. Fiat Chrysler niet. Algemeen directeur Sergio Marchionne haalde deze week, bij de viering van zeventig jaar Ferrari, nog uit naar Tesla en Elon Musk.

Porsche Cayman E-Volution: een elektrische Cayman!

Porsche Turbo krijgt in de toekomst een hele andere betekenis. Deze Cayman e-volution is onder meer gebouwd om Porsche Turbo Charging te demonstreren, het nieuwe snellaadsysteem van de sportwagenfabrikant.

Ford introduceert S-Max ST-Line

Geen extra peper, maar wel een sportievere uitstraling. De Ford S-Max is nu ook leverbaar als ST-Line, met andere bumpers, grotere wielen en een sportief interieur. Toch blijft het niet alleen bij uiterlijk vertoon.

Skoda Karoq kost hetzelfde als de Kodiaq

Dertig centimeter korter, maar toch dezelfde prijs: 28.990 euro. De Skoda Karoq heeft precies dezelfde vanafprijs als zijn grote broer, de Kodiaq. Het verschil zit hem – je voelt hem al aankomen – in het uitrustingsniveau.

Jaguar XEL, met de L van limousine

BMW heeft voor de Chinese markt een verlengde 3 Serie in het programma, Mercedes een langere C-Klasse en Audi een extra lange A4. Jaguar blijft niet achter en lanceert komende maand op de autoshow in Guangzhou de XE in een XL-uitvoering.

Autovisie Vlog: afscheid duurtester Seat Ateca

SUV’s populair? De levertijden van de Seat Ateca en Skoda Kodiaq,die in dezelfde fabriek wordt gebouwd, zijn voor bepaalde uitvoeringenen motorvarianteninmiddels opgelopen tot vele maanden. Na de testperiode van vijf maanden, snapt Autovisie-testredacteur Dries van den Elzen het goed. In dit vlog neemt hij afscheid van de Seat Ateca.

Aston Martin Vanquish Zagato’s bijna uitverkocht

Hoeveel exemplaren precies er nog beschikbaar zijn is niet bekend, maar feit is dat alleen de Shooting Brake-variant van de Aston Martin Vanquish Zagato nog is te bestellen. De andere drie varianten zijn uitverkocht.

McLaren MSO maakt MSO R Coupé en MSO R Spider

Stel dat je niet kunt kiezen tussen de coupé- en de Spider-variant, wat doe je dan? Een van de klanten van McLaren bestelde ze gewoon beide. Nu ja, gewoon. Hij bracht de auto’s voor aflevering ook nog even langs de McLaren Speciale Operations-afdeling.

Review: Skoda Karoq (2017)

Wat doe je als je grote SUV als warme broodjes over de toonbank gaat? Juist, dan kom je met nóg een SUV, die net een maatje kleiner is. De Skoda Karoq deelt veel componenten en zelfs de fabriek met zijn grote broer, de Kodiaq, maar is toch echt ruim dertig centimeter korter. De twee delen echter nog iets: de vanafprijs. Autovisie-redacteur Werner Budding zoekt uit hoe dat precies zit.

Honda Sports Vision GT voor Playstation-game

Deze Honda Sports Vision Gran Turismo is speciaal ontworpen voor het nieuwe spel Gran Turismo Sports.