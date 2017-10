Het autonieuws van week 44

Wat gebeurde er afgelopen week in autoland? Nou, bijzonder veel. We zetten alle hoogtepunten, belangrijke nieuwtjes en de nieuwste video’s van afgelopen week op een rij.

Autovisie-beursverslag: Tokyo Motor Show 2017

Voor de 45ste keer wordt de Tokyo Motor Show gehouden. Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen neemt je mee langs het nieuws van de grootste Japanse autoshow, waar de thuismerken een hoofdrol vervullen.

Autovisie F1-Quiz: Grand Prix Verenigde Staten

Ben jij een echte Formule 1-fan? Test dan hier je kennis over de F1-race van afgelopen weekend: de Grand Prix van de Verenigde Staten. Succes!

Porsche 911 Carrera T

Welja joh, bij de tweeëntwintig reeds leverbare Porsche 911-varianten kan heus nog wel een drieëntwintigste. Zeg dus maar ‘goedemiddag’ tegen de 911 Carrera T.

En dat is vier: Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake

Het kwartet is compleet! Na de Aston Martin Vanquish Zagato Coupé, Volante en Speedster is dit de Shooting Brake. Er worden niet meer dan 99 exemplaren van gebouwd.

Lamborghini Aventador S Roadster 50 Japan

Lamborghini viert zijn eerste vijftig jaar in Japan. Helaas kunnen niet meer dan vijf steenrijke kopers daarvan profiteren, want deze unieke Lamborghini Aventador S Roadster is één van slechts vijf 50 Japan-modellen.

Europa doet kartelonderzoek bij Daimler en Volkswagen

De Europese autoriteiten hebben invallen gedaan bij Daimler en Volkswagen Group. Ze zoeken naar bewijzen in een onderzoek naar Audi, BMW, Mercedes-Benz en Porsche. Die zouden al sinds de jaren negentig een kartel vormen.

Handbak steeds minder populair in Nederland

Met de hand schakelen is steeds minder populair. Van alle nieuwe auto’s was afgelopen jaar een derde uitgerust met een automaat, zo blijkt uit informatie van de Bovag en RAI. Tien jaar geleden was dat nog minder dan een vijfde.

Eerste testnotities: Jaguar XF Sportbrake (2017)

De Jaguar XF Sportbrake moet gaan strijden in het segment van de grote stationwagens waar uiterlijk en inhoud de belangrijkste zaken zijn. In tegenstelling tot zijn voorganger is de tweede generatie XF Sportbrake wel met een scala aan motoren leverbaar: vier diesels en één benzinemotor. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst vertelt of de Jaguar XF Sportbrake meer heeft te bieden dan alleen een knap smoeltje.

Fraai met een hoofdletter F: Mazda Vision Coupé Concept

Aston Martin… euhm, pardon… Mazda introduceert op de Tokyo Motor Show deze Vision Coupé Concept. En mijn hemel, wat een schoonheid is het!

Honda Sports EV Concept

Na de heerlijk retro ogende Urban EV Concept onthult Honda nu een guitig compact coupeetje, de Sports EV Concept.

Mitsubishi e-Evolution Concept

Nee, helaas is deze Mitsubishi e-Evolution Concept niet een voorbode van een nieuwe Lancer Evo. Wat hij wel is, is een agressief ogende elektro-offroader.

Lexus LS+ Concept

Tesla noemt zijn semiautonome rijsysteem heel slim Autopilot. Wat minder pakkend klinkt de Highway Teammate van deze Lexus LS+ Concept.

Mazda Kai Concept: voorproefje van nieuwe 3

We zien tegenwoordig weinig fraaie concept cars van Alfa Romeo meer. Mazda vult die leegte gelukkig keurig op met de ene na de andere schoonheid. Deze Kai Concept ziet er ook al zo lekker uit.

Nissan IMx Concept: autonome Leaf op hoge poten

Nissan heeft elektrische techniek uit zijn wat saaie Leaf in een spannende cross-over gegoten. De IMx Concept zou een actieradius van zo’n 600 kilometer hebben en zich volledig zelfstandig door het verkeer kunnen bewegen.

Apollo Intensa Emozione

Dit is de Apollo Intensa Emozione, oftewel de Apollo IE. Het uiterlijk van de IE is behoorlijk extreem uitgevallen. De vormtaal is een beetje generiek, maar we zien er zeker elementen van de Pagani Zonda R en van de Ferrari FXX K in.

Zagato IsoRivolta Vision Gran Turismo

Dit is de Zagato IsoRivolta Vision Gran Turismo. Een lofzang op – u raadt het al – de Iso Rivolta uit de jaren zestig.

Subaru Viziv Performance Concept: De nieuwe WRX STI?

Hebben wij last van een déjà vu? Want deze Subaru Viziv Performance Concept komt ons wel héél bekend voor! In 2013 zagen wij hem als Subaru WRX Concept.

BMW X2 vormt sportiever alternatief voor X1

BMW heeft wel fantasie zeg! Deze nieuwe BMW X2 zou een ‘gestrekte coupédaklijn’ hebben, maar zien jullie het? Daar veranderen schildjes op de c-stijlen weinig aan.

Duik in de prijslijst: Mustang versus Camaro

Voor het kopen van een Amerikaanse coupé of cabriolet is de grijze import geen verplichting. De Ford Mustang en Chevrolet Camaro kun je namelijk officieel kopen in Nederland. Wat moeten ze kosten en wat bieden ze? Een duik in de prijslijst biedt uitkomst.

Autonome Infiniti Q50 rijdt door Tokio

Twaalf sonars, twaalf camera’s, negen radars, zes laserscanners en nul ongelukken. Vandaag is er in Tokio een autonoom rijdende Infiniti Q50 de weg op gegaan om Nissans nieuwe ProPilot-techniek te demonstreren.

Citroën C4 Cactus verliest uitgesproken uiterlijk

Met veel bombarie werden ze gelanceerd, de zo kenmerkende airbumps van de Citroën C4 Cactus. In de vernieuwde versie van de auto zijn ze nog aanwezig, maar wel op een veel subtielere manier. Citroën trekt nu het doek van de vernieuwde C4 Cactus.