Autonome Infiniti Q50 rijdt door Tokio

Twaalf sonars, twaalf camera’s, negen radars, zes laserscanners en nul ongelukken. Vandaag is er in Tokio een autonoom rijdende Infiniti Q50 de weg op gegaan om Nissans nieuwe ProPilot-techniek te demonstreren.

2020

Voordat je een auto kunt kopen met al deze techniek aan boord, zijn we wel een aantal jaren verder. Nissan wil in 2020 de eerste modellen in de showroom hebben staan die zelfstandig van A naar B kunnen rijden. Als ‘bestuurder’ stel je een bestemming in op het navigatiesysteem en vervolgens doet de auto al het werk. Hij kan dus zowel in de stad als erbuiten alles voor je doen. Daar heeft de auto overigens wel een gigantische hoeveelheid systemen voor nodig. Naast de twaalf sonars, twaalf camera’s, negen radars en zes laserscanners is er namelijk een zeer uitgebreide kaart nodig die de auto kan gebruiken om complexe situaties te analyseren.

ProPilot

Bij Nissan worden alle autonome en semi-autonome technieken samengevat onder de noemer ‘ProPilot’. De eerste auto die de techniek aan boord zal hebben is de nieuwe Nissan Leaf. Vervolgens volgen volgend jaar ook de X-Trail en Qashqai. Deze auto’s kunnen allemaal autonoom rijden op één baan op de snelweg. In principe is het dus een geavanceerde versie van een rijbaanassistent en adaptieve cruise control die samenwerken. Voor versies met een automaat (zoals in de Leaf altijd het geval is), zal hij ook tot stilstand werken.